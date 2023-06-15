Суспільство

Явних ознак підготовки Росією чергової хвилі мобілізації не фіксується, – Генштаб

15 Червня 2023 13:09
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росія, мобілізація

Генеральний штаб Збройних сил України не фіксує явних ознак підготовки Росією чергової хвилі мобілізації.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу бригадний генерал Олексій Громов.

“Явних ознак підготовки Росією чергової хвилі мобілізації не фіксується. Ймовірно, це обумовлено зростаючою обізнаністю російського суспільства про серйозність втрат в Україні та неготовністю навіть бідніших верств населення, що склали основу попередньої минулорічної мобілізаційної хвилі, брати участь війні”, – зазначив Громов.

Росія продовжує політику ситуативних несистемних прихованих заходів щодо підбору та проведення мінімальної військової підготовки мобілізованих осіб задля подальшої відправки в Україну, аби поповнити ті втрати, які понесли на полі бою.


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