Ярославський віддає свою стипендію почесного громадянина Харкова дитсадочку, – міськрада

Бізнесмен Олександр Ярославський отримує стипендію як почесний громадянин Харкова, однак спрямовує її на благодійність.

Повідомив 10 серпня речник Харківської міської ради Юрій Сидоренко.

“Олександр Ярославський перераховує свою стипендію у якості благодійної допомоги одному з дитячих садочків Салтівського району”, — сказано у повідомленні Сидоренка.

За його словами, почесні громадяни Харкова Алла Александровська, Яна Клочкова та Михайло Добкін стипендію не отримують.

Напередодні міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що перелік почесних громадян міста проаналізують та переглянуть після перемоги. Дискусію у суспільстві про це нині він назвав “неможливою і непотрібною”.