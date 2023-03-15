У Харкові зафарбували мурал з зображенням Ярославського

14 березня в телеграм-каналах міста з’явилося фото, де малярі зафарбовують фанатську стіну у синій колір — лишився лише герб клубу.

Про це повідомляє KHARKIV Today.

За кілька днів до цього невідомі частково замалювали портрет Олександра Ярославського — на його обличчі з’явилася чорна балаклава.

Фото: Суспільне

Олександр Ярославський, власник групи DCH, був президентом футбольного клубу “Металіст” із 2005 по 2012 рік, потім продав його олігарху з групи Віктора Януковича — Олександру Курченку, який після Революції Гідності втік до Росії і перестав фінансувати клуб.

У 2021 році він знову став президентом клубу. Того ж року на багатоповерховому будинку біля стадіону “Металіст”, з’явився мурал. На ньому був зображений великий портрет Ярославського у формі “Металіста” з фанатським шарфом “ФК “Металіст”.

Так виглядав мурал. Фото: Сергій Козлов/KHARKIV Today

Олександр Ярославський разом із родиною покинув Україну за 14 днів до війни. 9 лютого автомобіль з його кортежу на смерть збив чоловіка, після чого мільйонер утік. В Україну бізнесмен ненадовго повернувся 12 липня і знову вилетів за кордон. Від самого початку війни Ярославський відкинув пропозицію голови ХОВА про допомогу Збройним силам України. Не допомагає бізнесмен і місту.

За інформацією українського спортивного журналіста та коментатора Роберто Моралеса, Ярославський більше не фінансує “Металіст”. На початку 2023 року у клубі цю інформацію спростували.