Суспільство

Виїжджав за гуманітаркою: Maybach сина голови району Харківської області помітили у Монако

20 Жовтня 2022 08:12
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корупція

Син голови Красноградської РДА, що на Харківщини, Олександр Войтенко виявився фігурантом розслідування Української правди “Батальон Монако 2”. Його Mercedes-Maybach було помічено в Монако, але Войтенко стверджує, що лишається в Україні, а за кордон з’їздив лише раз, за гуманітарною допомогою.

Чорно-сріблястий “Майбах” на харківських номерах був помічений серед інших автівок українців у Монако. За словами автора розслідування Михайла Ткача, авто було придбане у липні цього року.

Як з’ясував Newsroom, автівка вартістю близько 7 мільйонів гривень зареєстрована на приватне сільськогосподарське підприємство Валківського району. Керівником цього підприємства є син голови Красноградської райдержадміністрації Віктора Войтенка – Олександр Войтенко.

Newsroom поцікавився у чоловіка, з якою метою та на яких підставах він виїжджав за кордон. Олександр Войтенко зазначив, що, на відміну від батька, не є держслужбовцем. За його словами, авто було придбане для підприємства до війни, а в цьому році доставлене в Україну та зареєстроване.

Войтенко відмовився говорити, хто перебував за кермом авто, коли його помітили в Монако.

Підприємець також додав, що як аграрій він заброньований від мобілізації.

“З початку війни я перебуваю у Шарівці, на своєму робочому місці, я весь час живу в Харківській області. Я підприємець і виїжджав на кілька днів офіційно за гуманітарною допомогою для батальону і по питанню експорту сільгосппродукції”, – сказав підприємець.


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