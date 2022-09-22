Суспільство

Виїзд студентів іноземних вишів за кордон під час воєнного стану більше неможливий, – Держприкордонслужба

22 Вересня 2022 13:23
125

Українські чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном, більше не можуть виїхати за кордон під час дії воєнного стану.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує LIGA.net.

За його словами, вище військове керівництво з 14 вересня скасувало можливість перетину українського кордону студентами-чоловіками через масові підробки документів.

“Раніше, за рішенням вищого військового керівництва, студентам, які навчались за кордоном до 24 лютого, дозволяли виїжджати за межі України для продовження навчання. Прикордонники цю норму виконували, забезпечуючи пропуск. Проте останні місяці почались масові підробки документів, які нібито підтверджують навчання чоловіків за кордоном”.

За статистикою ДПСУ, лише за липень-серпень на кордоні виявили близько 600 осіб, які використали підробні документи про навчання у закордонних навчальних закладах.

Зважаючи на це, додає речник прикордонників, вище військове керівництво прийняло нове рішення – з 14 вересня скасувати можливість пропуску навіть цій категорії громадян.

“Тож на сьогодні чоловіків-студентів через кордон не пропускають”, – заявляє Демченко.

Він додає, що за Постановою Уряду від 27 січня 1995 р. № 57, яка регламентує Правила перетину державного кордону громадянами України, чоловіки-студенти іноземних навчальних закладів не входять у перелік винятків, яким дозволений перетин кордону.

“Це питання може бути вирішене, якщо внесуть зміни в постанову уряду №57”, – сказав Демченко.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Мобілізація росіян. Що далі?
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Горький Изюм
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін хоче воювати
Александр КИРШ

Закрытие проекта “россия” назначено на 2023-й год
усі думки
ТОП-новини
22 Вересня 2022 13:23
125

Виїзд студентів іноземних вишів за кордон під час воєнного стану більше неможливий, – Держприкордонслужба
22 Вересня 2022 15:03
21

ЗМІ повідомляють про зміст секретного сьомого пункту указу про “часткову мобілізацію” в РФ
22 Вересня 2022 14:02
32

Українці найбільше симпатизують Зеленському, Притулі і Залужному, – опитування
22 Вересня 2022 09:29
57

ЗСУ знищили вже 55 510 російських загарбників
22 Вересня 2022 09:23
412

Росія знищила вагони з тілами своїх військових, вдаривши по вокзалу в Харкові
Останні новини
усі новини