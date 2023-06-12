Суспільство

Втрати армії окупантів у війні з Україною перевищили 216 тисяч, ‒ Генштаб Українські військові ліквідували ще 540 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення армія країни-агресора втратила 216 180 вояків загиблими. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати російської армії станом на 12 червня орієнтовно склали: особового складу – близько 216180 (+540) осіб ліквідовано,

танків – 3931 (+5) од,

бойових броньованих машин – 7636 (+5) од,

артилерійських систем – 3746 (+10) од,

РСЗВ – 601 (+0) од,

засоби ППО – 362 (+0) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 299 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3307 (+7),

крилаті ракети – 1183 (+0),

кораблі /катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6471 (+10) од,

спеціальна техніка – 510 (+1).



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