Втрати армії окупантів у війні з Україною перевищили 216 тисяч, ‒ Генштаб

Українські військові ліквідували ще 540 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення армія країни-агресора втратила 216 180 вояків загиблими.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати російської армії станом на 12 червня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 216180 (+540) осіб ліквідовано,
- танків – 3931 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 7636 (+5) од,
- артилерійських систем – 3746 (+10) од,
- РСЗВ – 601 (+0) од,
- засоби ППО – 362 (+0) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 299 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3307 (+7),
- крилаті ракети – 1183 (+0),
- кораблі /катери – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6471 (+10) од,
- спеціальна техніка – 510 (+1).