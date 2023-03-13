Суспільство

ВСУ за добу знищили 710 окупантів, 8 танків, 5 ББМ та 16 артилерійських систем противника Генштаб оприлюднив бойові втрати російських загарбників: особового складу / personnel ‒ близько/ about 159800 (+710) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 3474 (+8) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 6774 (+5) од,

артилерійських систем / artillery systems – 2503 (+16) од,

РСЗВ / MLRS – 493 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 259 (+0) од,

літаків / aircraft – 304 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 2109 (+1),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 907 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5354 (+6) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 251 (+9). Дані уточнюються. Поділитися:



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