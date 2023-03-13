ВСУ за добу знищили 710 окупантів, 8 танків, 5 ББМ та 16 артилерійських систем противника

Генштаб оприлюднив бойові втрати російських загарбників:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 159800 (+710) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 3474 (+8) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 6774 (+5) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 2503 (+16) од,
- РСЗВ / MLRS – 493 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 259 (+0) од,
- літаків / aircraft – 304 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 2109 (+1),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 907 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5354 (+6) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 251 (+9).
Дані уточнюються.
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