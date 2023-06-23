Ворог вів безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, – Генштаб

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 27 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах республіки білорусь тривають заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів зс рф перед їх відправкою у райони ведення бойових дій на території України.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Завдав авіаударів в районі Павлівки Сумської області, Гатища та Плетенівки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Синьківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Білогорівки. Було завдано авіаційних ударів в районах Невського Луганської області та Білогорівки і Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Хромове, Іванівське, Первомайське Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Південне, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районах Сєверне, Авдіївка Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинове, Очеретине, Невельське, Авдіївка, Сєверне Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Карлівка, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Мар’їнки Донецької області, успіху не мав. В той же час, здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Новомихайлівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Олексіївка та Благодатне Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ.

Намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки Донецької області.

“Російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. В населеному пункті Чкалове Запорізької області, на території дитячого садочка, загарбники облаштували польовий шпиталь. Зафіксовано прибуття двох вантажних автомобілів з медичним обладнанням”, – повідомили в Генштабі.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири райони зосередження особового складу та військової техніки, 12 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, два засоби радіоелектронної боротьби та один засіб протиповітряної оборони.