Ворог у Бахмуті опинився в пастці, – Маляр

Попри те, що під контролем росіян наразі перебуває більша частина Бахмута, вороги в самому місті опинилися в пастці.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Якщо говорити про сам Бахмут, то ворог там фактично опинився в пастці. Вони, з одного боку, контролюють більшу частину міста, ми – тільки південно-західну частину. Але вони не можуть пересуватися містом, оскільки ЗСУ не дають їм цього зробити. І не можуть вийти з міста, оскільки ЗСУ не дозволяють їм цього”, – сказала вона.

Вона повідомила, що на південному фланзі сьогодні подекуди були просування. На північному фланзі довкола Бахмута були бої, станом на кінець дня без суттєвих просувань.

Заступниця міністра пояснила, що повідомляти про просування на флангах до закріплення на позиціях – передчасно, адже ситуація може щогодини змінюватися. Сьогодні саме такий день – ситуація динамічно змінювалася.

Вона розповіла, що українські Сили оборони так потужно б’ють ворога на сході, що на деяких напрямках російські військові почали залишати позиції цілими підрозділами. Але ставки настільки зросли, що ворог почав використовувати “загороджувальні загони” і зброєю, направленою у спини своїм, намагаються забезпечити стійкість війська.

За інформацією пані Маляр, найгарячіше на сході зараз на Лиманському і Бахмутському напрямках. Зокрема на Бахмутському напрямку тривають запеклі бої, ворог міцно тримається за зайняті ним позиції. Проте Сили оборони все ж мають успіхи.

“Якщо підсумувати, то ми поступово, але просуваємося, водночас ворог не просувається на жодному з напрямків”, – додала вона.