Ворог намагається взяти Авдіївку в кільце, але вже видихається – Сили оборони

Авдіївський напрямок наразі є одним з найгарячіших на фронті, але і там окупанти “видихаються”, як і на бахмутському напрямку.

Як повідомляє УП, про це розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі національного телемарафону 24 березня:

“У районі Авдіївки не так щоб уже зовсім дуже гаряче, але ворог продовжує атакувати і саму Авдіївку – намагається взяти її в кільце. Також бойові дії йдуть у напрямку Мар’їнки, там ворог також намагається атакувати наші позиції.

Загалом за минулу добу ворог 31 раз атакував донецький напрямок, из них 15 – це авдіївський напрямок. Сім нічних штурмових дій, на які ворог спромігся, – також був авдіївському напрямок…

Тиждень-два тому були дні, коли росіяни атакували по 95 раз на добу на одному напрямку. Тобто можна сказати, що ворог також видихається. І на минулому тижні уже включав резерви – це був підрозділ 98 бригади десантної і дві роти танкові, які долучалися до бойових дій.

Можна сміливо сказати, що ворог основні свої сили вже вичерпав, зазнав досить великих втрат особового складу і техніки. Лише за минулу добу ворог втратив більш трьох рот особового складу вбитими та пораненими”.

За словами Дмитрашківського, на авдіївському й мар’їнському напрямку – “найгарячіше, але втрат територій за ніч не відбулося”.

Вугледарський напрямок – дещо спокійніший, ніж авдіївський і мар’їнський. Росіяни там зазнали серйозні втрати у живій силі і техніці, а відновитися їм навряд чи вдасться, враховуючи “постійну бавовну” в Мелітополі й Бердянську, сказав Дмитрашківський.

Із приводу того, в Запорізькій області росіяни “ведуть оборонні дії”, то речник Сил оборони Таврійського напрямку пояснив, що про контрнаступ говорити зарано. Але росіяни очікують там контрнаступу і тому удосконалюють свої оборонні рубежі, сказав Дмитрашківський.