Ворог намагається наступати на трьох напрямках, – Генштаб

Противник намагається стримувати дій Сил оборони на окремих напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас не припиняє наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що за минулу добу українські воїни відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Курдюмівка, Новокалинове, Веселе, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Новомихайлівка та Времівка Донецької області.

Окрім того, протягом минулої доби російська федерація завдала масованого ракетного удару по об’єктах військової та цивільної інфраструктурі України. Під ураження потрапили житлові будинки громадян та об’єкти критичної інфраструктури Київської, Житомирської, Вінницької, Полтавської, Львівської, Хмельницької та інших областей нашої країни.

“Противник випустив понад 90 ракет Х-101 та “Калібр” і більш як десять ударних БпЛА. За уточненою інформацією 77 крилатих ракет, 10 іранських ударних дронів “Shahed-136” та один БпЛА “Оріон” знищили підрозділи Сил Оборони. Триває уточнення додаткової інформації”, – наголосили у Генштабі.

Крім того, за даними відомства, ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ та населені пункти по лінії зіткнення. Так , протягом минулої доби, загарбники завдали 43 авіаційних удари та здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Краснопілля, Рижівка, Кіндратівка та Славгород Сумської області;

– з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Краснопілля, Рижівка, Кіндратівка та Славгород Сумської області; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Стариця, Стрілеча, Глибоке, Тернова, Козача Лопань та Гоптівка;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Стариця, Стрілеча, Глибоке, Тернова, Козача Лопань та Гоптівка; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Терни, Площанка, Кислівка, Макіївка, Зарічне, Білогорівка та Спірне;

– з танків та різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Терни, Площанка, Кислівка, Макіївка, Зарічне, Білогорівка та Спірне; на Бахмутському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Соледар, Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Курдюмівка, Озарянівка, Зеленопілля, Яковлівка, Нью-Йорк та Опитне;

– з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Соледар, Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Курдюмівка, Озарянівка, Зеленопілля, Яковлівка, Нью-Йорк та Опитне; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Новокалинове;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Новокалинове; на Новопавлівському напрямку – з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Павлівка, Пречистівка;

– з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Павлівка, Пречистівка; на Запорізькому напрямку – з танків та артилерії, по районах населених пунктів Залізничне, Щербаки, Темирівка, Степногірськ, Білогір’я, Дорожнянка, Малинівка, Ольгівське, Новопіль, Гуляйполе;

– з танків та артилерії, по районах населених пунктів Залізничне, Щербаки, Темирівка, Степногірськ, Білогір’я, Дорожнянка, Малинівка, Ольгівське, Новопіль, Гуляйполе; на Херсонському напрямку – з усього спектру артилерії, по районах Іллінки, Дудчан, Качкарівки та Придніпровського.

“У зв’язку зі значними втратами в ході ведення бойових дій, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, у підрозділах окупаційних військ почастішали випадки дезертирства та значно погіршився морально-психологічний стан. Так, після боїв у районі населеного пункту Майорськ, втратив боєздатність 1-й горлівський територіальний батальйон. Втрати у ньому склали понад 50 відсотків вбитими та пораненими, морально-психологічний стан військовослужбовців незадовільний. Командуванням противника розформувало зазначений підрозділ. Залишки особового складу розподілені по інших військових частинах”, – додали у Генштабі.

А також повідомили, що авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 14 ударів. Під ураження потрапили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника.

Своєю чергою, воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів окупантів.