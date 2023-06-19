Вода у Кривому Розі може закінчитися через три тижні, — Вілкул

Кривий Ріг може залишитися без води за три тижні, якщо жителі не дотримуватимуться режиму суворої економії.

Про це заявив очільник громадської організації «Рада оборони Кривого Рогу» Олександр Вілкул.

За його словами, у місті максимально знизили подачу води на промислові підприємства, заборонили роботу мийок та полив зі шлангів. Також знизили тиск подачі на житловий сектор.

Водночас зниження тиску призвело до відсутності води на верхніх поверхах житлових будинків. У такому разі Вілкул порадив набирати воду у сусідів з нижніх поверхів та дзвонити у водоканал, щоб у дворі зробили колонку.

«Чи можемо ми не заощаджувати воду? Ні. Інакше вона гарантовано закінчиться за три тижні. Шляхом суворої економії ми маємо шанс дотягнути до реалізації проєктів з перекидання води», — наголосив Вілкул.

Він пояснив, що зробити погодинні графіки подачі води — проблематично з технічного погляду.

«Вода — це п’ять підйомів, при кожному з яких вода накопичується. Щоб злити систему потрібно добу, щоб її знову заповнити — дві доби. Це не працює з кнопки чи рубильника», — зазначив керівник «Ради оборони Кривого Рогу».

А втім, він додав, що зараз у місті шукають технічне рішення, як зробити погодинну подачу води бодай у деяких районах.

Вілкул також розповів, що Кривий Ріг неможливо забезпечити водою шляхом буріння свердловин та створення бюветів. Під землею міста пролягають високомінералізовані шахтні води, а не чиста вода.