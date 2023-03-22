Суспільство

Вночі ворожі дрони атакували столицю

22 Березня 2023 07:21
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війна

Російські військові сьогодні вночі, 22 березня, атакували столицю України за допомогою дронів-камікадзе. Завдяки злагодженій роботі ППО, всі повітряні цілі були знищені.

Про це повідомляє Київська МВА.

“Ворог не припиняє атаки на Київ. Цієї ночі країна-терорист знову запустила свої смертоносні БПЛА у напрямку столиці. За попередньою інформацією, це були боєприпаси “Shahed”, що перешкоджали. Силами нашої ППО всі цілі, виявлені в повітряному просторі навколо Києва, були знищені” , – Заявив начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, нічна атака окупантів обійшлася без жертв та руйнувань.


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