Суспільство

Вночі росіяни підірвали міст у Бахмуті, – CNN

3 Березня 2023 12:45
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війна, бахмут

Російські війська вночі підірвали міст, який з’єднує Бахмут із сусіднім селом Хромове. Ним користувалися і цивільні, і українські захисники.

Про це повідомляє CNN.

Поліція міста Костянтинівка сподівається відремонтувати міст вже найближчими днями, додавши, що споруда є важливою для евакуації цивільного населення і переміщення вантажів, таких як боєприпаси. Міст також є останнім магістральним шляхом постачання з Бахмута до міста Часів Яр.

В поліції додали, що військові все ще мають доступ до міста ґрунтовими дорогами та полями.


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