Вночі росіяни підірвали міст у Бахмуті, – CNN

Російські війська вночі підірвали міст, який з’єднує Бахмут із сусіднім селом Хромове. Ним користувалися і цивільні, і українські захисники.

Про це повідомляє CNN.

Поліція міста Костянтинівка сподівається відремонтувати міст вже найближчими днями, додавши, що споруда є важливою для евакуації цивільного населення і переміщення вантажів, таких як боєприпаси. Міст також є останнім магістральним шляхом постачання з Бахмута до міста Часів Яр.

В поліції додали, що військові все ще мають доступ до міста ґрунтовими дорогами та полями.