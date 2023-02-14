Суспільство

Внаслідок землетрусу в Туреччині загинули 5 громадян України

14 Лютого 2023 16:57
30
читать на русском →
землетрус

Найближчим часом українські дипломати планують евакуювати із постраждалого південного регіону 22 українських громадян.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

“Загалом вдалося розшукати 136 громадян та евакуювати 37. З-під завалів врятовано 10 українців. 7 вважаються зниклими, їхні пошуки тривають (2 можуть бути під завалами, до пошуку залучені наші підрозділи ДСНС). 1 людина госпіталізована, її стан стабільний. На жаль, внаслідок землетрусу загинули 5 громадян України, зокрема родина із Запоріжжя. Посольство вживає заходів задля підготовки репатріації тіл загиблих”, – йдеться в повідомленні.

За словами Ніколенка, дипломати найближчим часом планують евакуювати із постраждалого південного регіону 22 українських громадян.

“В зону стихійного лиха вирушає друга група консулів, аби на місці координувати пошуки зниклих громадян, надавати сприяння постраждалим та забезпечити евакуацію українців до інших турецьких регіонів та України”, – додав речник міністерства.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Лютого 2023 18:30
26

Пентагон очікує на контрнаступ ЗСУ навесні
14 Лютого 2023 18:50
18

Росіяни скинули аерозольні гранати на Донеччині, а ЗСУ знищили три склади боєприпасів, – Генштаб
14 Лютого 2023 16:34
37

Кабмін призначив нових заступників Резнікова та Клименка
14 Лютого 2023 16:19
130

Над Україною зафіксували повітряні кулі
14 Лютого 2023 14:51
58

CNN: Вербувати ув’язнених у Росії замість “Вагнера” почало Міноборони РФ
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Этот анекдот нужно срочно перевести на все языки стран НАТО
Віталій ПОРТНИКОВ

Письмо миротворцу
Юрій ЛУЦЕНКО

Що відбувається під Бахмутом?
Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
Александр КИРШ

Как пуйло таскало за галстук президента Франции и что из этого вышло
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наступ чи ІПСО?
усі думки