Внаслідок землетрусу в Туреччині загинули 5 громадян України

Найближчим часом українські дипломати планують евакуювати із постраждалого південного регіону 22 українських громадян.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

“Загалом вдалося розшукати 136 громадян та евакуювати 37. З-під завалів врятовано 10 українців. 7 вважаються зниклими, їхні пошуки тривають (2 можуть бути під завалами, до пошуку залучені наші підрозділи ДСНС). 1 людина госпіталізована, її стан стабільний. На жаль, внаслідок землетрусу загинули 5 громадян України, зокрема родина із Запоріжжя. Посольство вживає заходів задля підготовки репатріації тіл загиблих”, – йдеться в повідомленні.

За словами Ніколенка, дипломати найближчим часом планують евакуювати із постраждалого південного регіону 22 українських громадян.

“В зону стихійного лиха вирушає друга група консулів, аби на місці координувати пошуки зниклих громадян, надавати сприяння постраждалим та забезпечити евакуацію українців до інших турецьких регіонів та України”, – додав речник міністерства.