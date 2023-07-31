Від початку вторгнення народжуваність в Україні скоротилась на понад чверть

В Україні з січня по липень 2023 року народилося 96 755 дітей, що на 28% менше порівняно з відповідним періодом у 2021 році, коли на світ з’явилося 135 079 немовлят.

Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Мін’юсту.

Цьогоріч в середньому, на місяць народжується 16,1 тисячі дітей. Для порівняння, у попередні роки до повномасштабного вторгнення кількість немовлят коливалась на межі 21-23 тисячі на новонароджених на місяць.

Цікаво, що до 24 лютого 2023 року пік народжуваності припадав на липень, у 2022 і наразі у 2023 пік народжуваності фіксували в березні. В останні роки хлопчиків народжується більше, аніж дівчаток, й початок повномасштабної війни особливо не змінив цей розподіл: 51% проти 49%.

“Загалом показники народжуваності в країні падають ще з 2013 року — приблизно на 7% щороку. Проте повномасштабне вторгнення призвело до найбільшої кризи у кількості нових українців. Це найбільший спад за весь час незалежності. Попередній антипік також пов’язаний із війною — у 2015 показники народжуваності впали аж на 12% за рік”, — додають аналітики.