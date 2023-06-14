“Велика вода” відступає: середній рівень води в Херсонській області впав ще на 30 см

Станом на ранок 14 червня середній рівень підтоплення у Херсонський області після підриву дамби Каховської ГЕС становить 2,13 метрів. Це на 32 сантиметра менше, чим вчора ввечері.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

“Динаміка на спад води зберігається”, – йдеться в повідомленні.

Підтопленими залишаються 28 деокупованих населених пунктів. Вода повністю відійшла від сіл Заповіт, Бобровий Кут та Бургунка, повідомили в ОВА.

За даними прес-служби, загалом під водою залишаються 3103 житлові будинки. Протягом минулого дня вода відійшла від близько півтисячі осель.