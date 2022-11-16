Суспільство

Вбитий росіянами “вагнерівець” Нужин добровільно погодився на обмін, – Подоляк

16 Листопада 2022 13:16
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війна, вагнер

Колишній найманець ПВК “Вагнера” Євгеній Нужин, якого стратили росіяни, добровільно повернувся до РФ у рамках обміну полоненими.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, полонений “вагнерівець” пройшов офіційну процедуру обміну, підписавши добровільну згоду.

“У нас дуже простий підхід. Полонений військовослужбовець може підписати добровільну відмову від обмінної процедури. І ось це буде у нас зафіксовано”, – сказав Подоляк.

Крім того, Подоляк спростував інформацію про те, що Нужина нібито обміняли на 20 українських військових. Він зазначив, що обмін проходив за процедурою “пакет на пакет”. Україна таким чином повернула додому 47 захисників.

Подоляк додав, що Нужина міг використати у своїх цілях засновник ПВК “Вагнера” Євгеній Пригожин.


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