Суспільство

Валерія Маркуса зняли з посади головного сержанта 47 ОМБр “Маґура”

14 Липня 2023 12:11
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армія

Командування ЗСУ задовольнило рапорт головного сержанта 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Валерія Маркуса. На його місце призначили Віталія Аверіна (позивний «Авер»).

Про це повідомила пресслужба 47 ОМБр.

Як зазначається в повідомленні, «Авер» пішов на війну у 2014 році у складі батальйону «Донбас». Він брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Попасну.

До призначення на нову посаду Аверін був головним сержантом одного з підрозділів. Він також має орден «За мужність» III ступеня.

11 липня головний сержант 47 ОМБр «Маґура» Валерій Маркус написав рапорт, у якому попросив перевести його на нижчу посаду.

Він пояснював це рішення, зокрема, тим, що керівництво бригади не дозволяє збудувати військову частину згідно з цінностями, які декларують бійці, а також через «систематичні приниження сержантського корпусу», «нерозуміння командуванням бригади важливости морального духу бійців» та «некомпетентність офіцерського корпусу».


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