Суспільство

В Україну повернули тіла 62 полеглих захисників

14 Липня 2023 13:00
11
читать на русском →
війна

Сьогодні, 14 липня, відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій. Так, вдалося повернути тіла ще 62 оборонців.

Про це повідомили в Мінреінтеграції.

З-поміж них четверо померли у ворожому полоні внаслідок поранення, хвороби та неналежного медичного догляду.

Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. Тіла захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання, відзначило міністерство.

Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці із силовими структурами.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
14 Липня 2023 13:06

Фронт, ОПК і Білорусь: Зеленський провів засідання Ставки

14 Липня 2023 12:55

Президент ПАР заявив, що Путін приїде на саміт БРІКС
14 Липня 2023 12:11

Валерія Маркуса зняли з посади головного сержанта 47 ОМБр “Маґура”
14 Липня 2023 12:01

Різдво 25 грудня: В Україні змінили дати святкування деяких держсвят
14 Липня 2023 10:57

Українська розвідка має джерела в оточенні Путіна, – Буданов

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины

Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів

Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают

Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни

усі думки