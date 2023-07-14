В Україну повернули тіла 62 полеглих захисників

Сьогодні, 14 липня, відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій. Так, вдалося повернути тіла ще 62 оборонців.

Про це повідомили в Мінреінтеграції.

З-поміж них четверо померли у ворожому полоні внаслідок поранення, хвороби та неналежного медичного догляду.

Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. Тіла захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання, відзначило міністерство.

Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці із силовими структурами.