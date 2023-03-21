В Україну повернули ще 15 викрадених росіянами дітей

До України вдалося повернути 15 депортованих росіянами дітей спільно з їхніми матерями і законними представниками.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, “це діти з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку війни”.

“Попри всі виклики, ми продовжуємо працювати, щоб українці мали змогу побачити рідних і бути на своїй землі. Так, станом на сьогодні, за даними Національного інформаційного бюро, на територію України повернулися 308 дітей”, – наголосив омбудсмен.

Як нагадав Лубінець, у разі порушення прав, незаконного переміщення/депортації можна звернутися до Офісу омбудсмена за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008; на електронну пошту: [email protected]; на гарячу лінію: 0 800 501 720; за телефоном: 044 299 74 08.

Окрім того, у разі депортації дитини можна заповнити онлайн-форму заяви “Повідомити про зникнення/депортацію/примусове переміщення дитини” на сайті “Діти війни” у розділі “Надіслати звернення в один клік”.