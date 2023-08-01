В Україну повернули десять дітей, депортованих Росією

У вівторок, 1 серпня, в Україну повернули десять дітей, яких незаконно вивезли російські окупанти.

Про це повідомив колишній уповноважений з прав дитини виконавчий директор організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Дітей зустріли в селі Кортеліси, що у Волинської області.

“Ми щасливі, що попри всі складнощі й перешкоди нашій команді вдалося зробити це можливим”, — написав директор Save Ukraine.

Кулеба зазначив, що всього в рамках Save Ukraine було проведено дев’ять рятувальних місій. Під час них Україна повернула 141 дитину.