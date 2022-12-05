Суспільство

В Україні з’явиться спеціальна нагорода для волонтерів — «Золоте серце»

5 Грудня 2022 20:35
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волонтер

Цього року в Україні започатковують нагородження волонтерів спеціальною відзнакою «Золоте серце».

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Оголошення про започаткування нагороди з’явилося у Міжнародний день волонтера, який відзначають 5 грудня. Президент назвав 50 волонтерських колективів, чиї представники отримають відзнаку цьогоріч.

До переліку потрапили: Veteran Hub, Армія SOS, KSE Foundation, «Небесна гвардія», «Госпітальєри», фонд «Повернись живим», Фонд Сергія Притули, «Солом’янські котики», Razom for Ukraine, Товариство Червоного Хреста України, United24, Група активної реабілітації, Український жіночий батальйон, World Central Kitchen, «Зоопатруль», UAnimals тощо.

Зеленський зазначив, що хоча волонтерський рух став частиною фундаменту України, досі не було особливої відзнаки, яка могла б стати символом нашої вдячності волонтерам і тим, хто дає силу цьому руху.

«Щороку будемо ще відзначати волонтерські проєкти, інші організації, нових особистостей. Люди мають знати, хто здійснює цю допомогу для України. Люди мають знати, чиє серце дає нам такий результат, за який українці вдячні», — сказав він.


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