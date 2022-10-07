Суспільство

В Україні заборонили вмикати музику у громадському транспорті

7 Жовтня 2022 11:18
14
транспорт

В Україні з 7 жовтня набув чинності Закон 2310-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора», який також містить заборону використання російської музики.

«Зокрема, від 7 жовтня забороняється «акустичне насильство» у пасажирському транспорті. Водіям рейсових пасажирських автобусів та маршруток заборонено «відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку», – йдеться у повідомленні парламентського Комітету гуманітарної та інформаційної політики.

Заборона стосується як міського транспорту, так і приміських, міжміських, міжнародних маршрутів.

Звук музики чи фільмів можна транслювати на індивідуальні навушники пасажирів. Заборона на шум стосується не лише водіїв, але й самих пасажирів: водій має право висадити порушників тиші.

Під час нерегулярних перевезень, а також у таксі, транслювати музику в салоні можна за згодою всіх пасажирів.

Закон також доручає уряду внести норми про заборону акустичного насильства до правил перевезень на всіх видах пасажирського транспорту.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Смелого путин боится 
Юрій ЛУЦЕНКО

Найкращий подарунок до свята Покрови
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Промывание мозгов. Итоги: вымыли все
Арсен АВАКОВ

Война должна закончиться только одним: безоговорочной победой Украины!
усі думки
ТОП-новини
7 Жовтня 2022 12:22
12

Рада призначила нового голову Нацбанку
7 Жовтня 2022 12:16
35

Українські правозахисники стали лауреатами Нобелівської премії миру
7 Жовтня 2022 11:18
14

В Україні заборонили вмикати музику у громадському транспорті
7 Жовтня 2022 10:45
35

Росіяни за добу втратили 17 танків, 31 артсистему і 350 окупантів
7 Жовтня 2022 10:22
43

Українські воїни “приземлили” ворожий Ка-52 “Алігатор”
Останні новини
усі новини