В Україні у новорічну ніч не скасовуватимуть комендантську годину

Комендантську годину в Україні у новорічну ніч не скасовуватимуть, продовжується заборона на салюти та петарди.

Про це заявила речниця Національної поліції України Мар’яна Рева в ефірі національного телемарафону.

Вона зазначила, що і в новорічну ніч правоохоронці перевірятимуть та затримуватимуть порушників.

“Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас – святковий або несвятковий – є певні вимоги комендантської години. Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їхні документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи або перевірки цієї особи”, – сказала вона.

При цьому Рева нагадала про заборону на використання піротехніки, закликавши українців подумати про тих, кому петарди і салюти можуть нагадати про вибухи снарядів.