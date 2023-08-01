В Україні скасували обмеження на кількість спроб здачі іспиту з водіння

В Україні скасували обмеження щодо кількості спроб складання практичних іспитів з водіння для отримання водійського посвідчення.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

“Ви часто запитували “коли?” І от нарешті! Скасовано обмеження щодо кількості спроб складання практичних іспитів для отримання водійського посвідчення”, – йдеться у повідомлені.

Упродовж року після завершення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про теоретичну підготовку кандидат має:

необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту.

необмежену кількість спроб упродовж двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки для складання практичного іспиту.

Інтервал між складанням теоретичного або практичного іспитів (у разі неуспішного складання) становить не менше ніж 10 календарних днів.

Результат успішно складеного теоретичного іспиту буде дійсним упродовж 1 року, а практичного – два роки.