Суспільство

В Україні розширили перелік осіб, які можуть отримати статус учасника бойових дій

24 Жовтня 2022 15:47
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війна, кабмін

Кабінет Міністрів на своєму засіданні вніс зміни до постанови від 20 серпня 2014 року № 413, чим розширив перелік людей для отримання статусу учасника бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Внесені зміни передбачають увідповіднення постанови оновленому законодавству та забезпечення захисту прав і свобод військовослужбовців і представників інших Сил безпеки та оборони, які брали й беруть участь у захисті України від росії.

Акт визначає процедуру надання та позбавлення статусу учасника бойових дій для осіб, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави через військову агресію рф проти України.

Завдяки цим змінам зазначені особи матимуть змогу користуватися пільгами і гарантіями, визначеними чинним законодавством, зокрема законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».


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