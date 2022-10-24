В Україні розширили перелік осіб, які можуть отримати статус учасника бойових дій

Кабінет Міністрів на своєму засіданні вніс зміни до постанови від 20 серпня 2014 року № 413, чим розширив перелік людей для отримання статусу учасника бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Внесені зміни передбачають увідповіднення постанови оновленому законодавству та забезпечення захисту прав і свобод військовослужбовців і представників інших Сил безпеки та оборони, які брали й беруть участь у захисті України від росії.

Акт визначає процедуру надання та позбавлення статусу учасника бойових дій для осіб, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави через військову агресію рф проти України.

Завдяки цим змінам зазначені особи матимуть змогу користуватися пільгами і гарантіями, визначеними чинним законодавством, зокрема законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».