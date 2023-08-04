В Основ’янському водоймищі у Харкові виявили холерний вібріон

У Харкові на Основ’янському водосховищі у серпні виявили під час дослідження води холерний вібріон.

Введено обмеження на водокористування Основ’янським водоймищем, повідомив обласний центр контролю та профілактики хвороб.

В установі зазначили, що обмеження тривають на час додаткових досліджень, які проводять у Києві: спеціалісти визначають, наскільки вібріон може викликати масові захворювання.

“У зв’язку з цим інформуємо, що відпочивати, купатися, ловити рибу, забирати воду з Основ’янського водоймища для будь-яких потреб категорично забороняється”, — сказано у повідомленні.