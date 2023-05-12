В окупованому Мелітополі підірвали “заступника міністра” ЖКГ, – росЗМІ

В окупованому Мелітополі Запорізької області підірвали призначеного загарбниками “заступника міністра” ЖКГ, з мінно-вибуховими травмами його доправили до лікарні.

“За даними СК, 12 травня у сміттєвій урні біля під’їзду багатоквартирного будинку в Мелітополі невідомий заклав саморобний вибуховий пристрій, який було приведено в дію, коли в.о. заступника міністра виходив із під’їзду”, – пишуть пропагандисти.

Повідомляється, що колаборанту заподіяно мінно-вибухові травми. Його доправлено до медзакладу.

Ім’я колаборанта не називається, але за даними російських пропагандистів, окупанти призначили на посаду “заступник міністра” будівництва, архітектури та ЖКГ Запорізької області Олега Рябчука.