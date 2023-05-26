Суспільство

В окупованому Маріуполі в районі “Азовсталі” пролунали вибухи

26 Травня 2023 20:57
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окупація

В тимчасово окупованому Маріуполі (Донецька область) сьогодні пролунав вибух.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Зазначається, що попередньо відомо про влучання в районі “Азовсталі”, там великий стовп диму.


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