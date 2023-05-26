В окупованому Маріуполі в районі “Азовсталі” пролунали вибухи

В тимчасово окупованому Маріуполі (Донецька область) сьогодні пролунав вибух.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Зазначається, що попередньо відомо про влучання в районі “Азовсталі”, там великий стовп диму.
Поділитися:
В тимчасово окупованому Маріуполі (Донецька область) сьогодні пролунав вибух.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Зазначається, що попередньо відомо про влучання в районі “Азовсталі”, там великий стовп диму.
Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал