Суспільство

В окупованому Маріуполі в районі “Азовсталі” пролунали вибухи В тимчасово окупованому Маріуполі (Донецька область) сьогодні пролунав вибух. Про це повідомляє Маріупольська міська рада. Зазначається, що попередньо відомо про влучання в районі “Азовсталі”, там великий стовп диму. Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал