В Офісі президента назвали імена лауреатів Шевченківської премії

На сайті президента України оприлюднили указ про присудження Шевченківської премії 2024 року.

Згідно з документом, на підставі подання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка нагороду 2024 року присудили:

співачці Джамалі – за альбом «Qirim»;

художникові Андрію Єрмоленку – за серію художніх робіт «Ukrainian resistance // Український опір»;

поетові Дмитру Лазуткіну – за книгу поезій «Закладка»;

журналістам Євгенові Малолєтці, Мстиславу Чернову, Василисі Степаненко – за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування і фільм «20 днів у Маріуполі»);

композиторці Кармеллі Цепколенко – за кантати «Читаючи історію» за поезією Оксани Забужко, «Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?» за поезією Сергія Жадана, Дуель-Дует для скрипки і контрабасу, Симфонію № 5;

поетесі Ярині Чорногуз – за книгу поезій «[dasein: оборона присутності]»;

режисерові-постановнику Івану Уривському, художниці-постановниці Тетяні Овсійчук, хормейстерці Сусанні Карпенко – за виставу «Конотопська відьма» за повістю Григорія Квітки-Основ’яненка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

В указі зазначається, що розмір премії встановлюється в 429 тисяч гривень кожна.

Раніше цього тижня президент Зеленський повідомив, що підписав указ про оголошення лауреатів Шевченківської премії, й анонсував, що його оприлюднять 9 березня.