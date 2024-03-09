Суспільство

В Офісі президента назвали імена лауреатів Шевченківської премії

9 Березня 2024 15:12
читать на русском →
шевченківська премія
Нагрудний знак до Національної премії України імені Тараса Шевченка / Фото Wikipedia

На сайті президента України оприлюднили указ про присудження Шевченківської премії 2024 року.

Згідно з документом, на підставі подання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка нагороду 2024 року присудили:

  • співачці Джамалі – за альбом «Qirim»;
  • художникові Андрію Єрмоленку – за серію художніх робіт «Ukrainian resistance // Український опір»;
  • поетові Дмитру Лазуткіну – за книгу поезій «Закладка»;
  • журналістам Євгенові Малолєтці, Мстиславу Чернову, Василисі Степаненко – за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування і фільм «20 днів у Маріуполі»);
  • композиторці Кармеллі Цепколенко – за кантати «Читаючи історію» за поезією Оксани Забужко, «Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?» за поезією Сергія Жадана, Дуель-Дует для скрипки і контрабасу, Симфонію № 5;
  • поетесі Ярині Чорногуз – за книгу поезій «[dasein: оборона присутності]»;
  • режисерові-постановнику Івану Уривському, художниці-постановниці Тетяні Овсійчук, хормейстерці Сусанні Карпенко – за виставу «Конотопська відьма» за повістю Григорія Квітки-Основ’яненка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

В указі зазначається, що розмір премії встановлюється в 429 тисяч гривень кожна.

Раніше цього тижня президент Зеленський повідомив, що підписав указ про оголошення лауреатів Шевченківської премії, й анонсував, що його оприлюднять 9 березня.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Березня 2024 13:21

CNN: США “ретельно готувалися” до можливого ядерного удару Росії по Україні
9 Березня 2024 15:12

В Офісі президента назвали імена лауреатів Шевченківської премії
9 Березня 2024 14:18

США погрожує відрізати Raiffeisen Bank від своєї фінансової системи
9 Березня 2024 13:01

Британська розвідка проаналізувала перспективи нафтопереробної галузі РФ
9 Березня 2024 11:19

США планує направити до Києва кілька десятків дипломатів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду
Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
усі думки