Оголошено імена лауреатів Шевченківської премії

На сайті президента України 9 березня оприлюднили указ про присудження Шевченківської премії 2025 року. Згідно з документом, на підставі подання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка нагороду 2025 року присудили:

поетові Юрію Іздрику за книгу «Колекція»;

журналісту Павлу Казаріну за проєкт «Публіцистика воєнного часу» в інтернет-виданні «Українська правда»;

режисерові Василю Вовкуну за оперу «Лис Микита», балет «Тіні забутих предків», модерн-балет «Пізнай себе!», театралізовану кантату «Псальми війни!» Львівської Національної опери;

художниці та скульпторці Жанні Кадировій за персональну виставку «Траєкторія польотів»;

майстрам петриківського розпису Валентині Карпець-Єрмолаєвій, Андрієві Пікушу, Марії Пікуш, Наталії Рибак за мистецький проєкт «Петриківський розпис: на захисті ідентичності»;

скрипальці Богдані Півненко за концертні програми 2019–2024 років, а також композиторові Олександру Шимку за сакральну містерію «Вирій» для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти;

режисерові й автору сценарію Олександру Саніну, операторові Сергію Михайльчуку і композиторці Аллі Загайкевич за повнометражний ігровий фільм «Довбуш».

Розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка становить 484 480 гривень.

Шевченківська премія – це найвища творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Її заснували в травні 1961 року. Премію присуджує президент України на підставі рішення комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Людина може отримати цю нагороду лише один раз за життя.