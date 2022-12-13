В каких случаях нужна консультация трихолога

Красивые, густые и, главное, здоровые волосы – один из атрибутов женской и мужской красоты. Вот почему нужно заботиться о них и не забывать регулярно ухаживать за кожей головы. Несоблюдение основных правил приводит практически к немедленному ослаблению структуры волос, их ломкости и выпадению. К сожалению, как правило, мы не в состоянии сами определить причину таких проблем, и необходимо будет консультация трихолога в Киеве, профессионала, который занимается этим вопросом и для которого у волос нет секретов.

Чем занимается трихолог?

Трихология – относительно новая область науки, изучающая заболевания кожи головы и волос. Ее родоначальник – британский профессор Уилер – начал заниматься этой проблемой в 1970-х, а в Украине она стала широко применяться только в “нулевых”.

Сфера деятельности такого специалиста очень широка, и трихолог занимается в том числе следующими темами:

способы предотвращения выпадения волос, в т.ч. вызванная телогенетической алопецией или прогрессирующей андрогенной алопецией;

лечение таких заболеваний, как себорейный дерматит, псориаз, атопический дерматит;

жирные волосы и кожа головы, что может привести к перхоти;

любое раздражение, покраснение или воспаление кожи головы;

воспаление волосяных фолликулов.

Причины выпадения волос

Несмотря на такой широкий спектр деятельности, трихолог в первую очередь занимается борьбой с последствиями алопеции, неоднозначного заболевания, которое иногда очень трудно правильно диагностировать. Как известно, существует множество различных форм заболевания, отличающихся по симптомам, течению и причинам, которые их провоцируют, и на которые чаще всего указывают специалисты:

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Здесь важно знать, что мы наследуем не облысение как таковое от своих предков, а скорее склонность к чрезмерному и обычно быстрому выпадению волос. Так что, если ваш отец или даже дедушка распрощались со своей шевелюрой в ​​молодости, вы можете ожидать того же.

ЭНДОКРИННЫЕ РАЗРУШИТЕЛИ

Они негативно сказываются на общем состоянии здоровья, что напрямую влияет на внешний вид и состояние волос. У женщин они обычно появляются в период менопаузы, у мужчин — в период андропаузы, когда может нарушаться секреция эстрогенов или тестостерона. Последний также может мутировать в ДГТ (дигидротестостерон, самый мощный андроген), вызывая серьезные повреждения и со временем гибель волосяных фолликулов.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Тема, о которой уже написаны целые тома и которая также упоминается трихологами как одна из основных причин облысения и заболеваний кожи головы.

Трихологическое обследование очень часто выявляет последствия использования неподходящих шампуней или кондиционеров для волос, вызывающих либо сухость, либо, наоборот, избыток кожного сала и жирность кожи, что также является причиной акне.

Слишком энергичное расчесывание или, если у вас длинные волосы, завязывать их резинкой, приводит к их ломкости. Женщины, с другой стороны, должны ограничить использование фена и плойки, поскольку они могут повредить волосы без возможности восстановления.

ПИТАНИЕ

Как и остальная часть тела, волосы нуждаются во многих питательных веществах, чтобы жить и оставаться здоровыми. Их дефицит может почти сразу привести к слабости и выпадению волос. Поэтому важно подобрать подходящий ежедневный рацион, который обязательно должен содержать следующие вещества:

витамин А, регулирующий секрецию кожного сала;

витамины группы В, в частности В3 (ниацин), улучшающий кровообращение в коже головы, В5 (пантотеновая кислота), участвующий в синтезе кератина, В7 (биотин), обеспечивающий прочность волосяного стержня, В9 (фолиевая кислота), предотвращающий поседение и стимулирующий образование новых клеток В12 (кобаламин), защищающих волосы от внешних воздействий;

витамин С, мощный антиоксидант, выводящий из организма свободные радикалы и способствующий правильному синтезу коллагена;

витамин Е, который, помимо прочего, обеспечивает снабжение кожи питательными веществами и кислородом, а также увлажнение волос по всей длине.

Плюс, не следует забывать о минералах – цинке, селене, кремнии, сере и меди.

Трихолог также должен определить, связано ли выпадение волос с другими заболеваниями, о которых пациент часто не подозревает. Это может быть следствием стресса и нервного напряжения, что проявляется в виде облысения, но так же часто это системное заболевание, поражающее весь организм.

Вот почему так важна консультация у трихолога. Людям, страдающим заболеваниями щитовидной железы, гипертиреозом, гипотиреозом и болезнью Хашимото, также следует обратиться к трихологу, если они обнаружат, что у них выпадает больше волос, чем предписанная норма 100-150 в день.

Посещение кабинета трихолога предполагает не только детальные осмотры, но и многочисленные процедуры, которые проводятся на основании полученных результатов. Все они в первую очередь направлены на то, чтобы остановить прогрессирующее облысение, полностью восстановить здоровье кожи головы, а затем стимулировать фолликулы и луковицы для роста новых, более сильных волос.