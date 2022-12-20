Суспільство

В Ізюмі продовжують перейменування вулиць

20 Грудня 2022 15:16
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декомунізація

В Ізюмі на Харківщині з’явились вулиці Володимира Вакуленка, Миколи Міхновського, Олега Куцина та полку “Азов”.

Про це повідомив заступник міського голови Володимир Мацокін.

Розпорядження про перейменування підписав начальник Ізюмської міської військової адміністрації Валерій Марченко.

Всього перейменували 21 топонім:

  • вул. Чайковського на вул. 25-ої Січеславської бригади;
  • вул. Маршала Говорова на вул. Короля Данила;
  • вул. Вавілова на вул. Отамана Сірка;
  • вул. Короленка на вул. Андрія Шептицького;
  • вул. Волоха на вул. Павла Скоропадського;
  • вул. Гастелло на вул. Олега Куцина;
  • вул. Чехова на вул. 93-ої Холодноярської бригади;
  • вул. Достоєвського на вул. Павла Загребельного;
  • вул. Заслонова на вул. Іллі Мечникова;
  • вул. Кузнєцова на вул. Дрогобицька;
  • вул. Лермонтова на вул. Петра Болбочана;
  • вул. Матросова Олександра на вул. Січових Стрільців;
  • вул. Нахімова на вул. Миколи Міхновського;
  • вул. Орлова Капітана на вул. Захисників України;
  • вул. Пугачова на вул. Миколи Амосова;
  • вул. Разіна Степана на вул. Пилипа Орлика;
  • вул. Федоренко Маршала на вул. Володимира Вакуленка;
  • вул. Червоногірська на вул. Червоної Калини;
  • вул. Чкалова на вул. Ігоря Сікорського;
  • вул. 60-ої Гвардійської дивізії на вул. Полку “Азов”;
  • вул. Декабристів на вул. Гетьмана Розумовського.

Запропонувати назви вулиць для перейменування ізюмчани можуть через Telegram-бот.


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