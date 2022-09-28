Суспільство

В Харкові після вечірнього обстрілу не працюють номери 101, 112 та 103

28 Вересня 2022 07:44
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В Харкові через технічні несправності тимчасово не працюють номери телефонів Служби порятунку «101» та «112», а також екстреної медичної служби «103», повідомили в ДСНС.

У разі необхідності харків’ян просять звертатися на резервні номери виклику служби ДСНС, за якими можна повідомити про пожежу або надзвичайну ситуацію:
— 050 113 9001;
— 050 113 9002;
— 073 027 0112.

У разі відсутності зв’язку за номерами «103», дзвоніть за номерами:
— 050 040 0376;
— 050 040 0521;
— 050 040 0934;
— 067 540 1352;
— 067 543 1310;
— 067 540 0610;
— 063 950 9333;
— 093 288 2358.

Інформацію про відновлення роботи ліній «101», «112» та «103» повідомлять додатково.


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