УЗ збільшує кількість потягів до звільненої Балаклії

Укрзалізниця подвоює рухомий склад до деокупованої Балаклії, оскільки попит на рейс значно збільшився.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Відтепер замість одного рейкового автобуса Pesa з суботнього ранку поїде одразу два:

Поїзд №6403/6402 Харків — Балаклія — Харків вирушає щодня з Харкова о 07:00 та прибуватиме до Балаклії о 09:33. З Балаклії вирушає о 09:58 та прибуває до Харкова об 12:24.

Поїзд №6407/6404 вирушає щодня з Харкова о 15:50 та прибуває до Балаклії о 18:14. З Балаклії вирушає о 18:39 та прибуває до Харкова о 21:09.

За вказаним маршрутом, зупинки передбачені на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки, Шебелинка, додано зупинку на станції Слобожанська.

Повідомляється, що вартість квитка складає 29 грн і його можна придбати в касах та на борту.

Також залізничники продовжують роботи з відновлення контактної мережі на звільнених територіях Харківської області:

на напрямку Харків — Балаклія електротягу відновлено до зупинкової платформи Геніївка;

на дільниці Харків — Дергачі відновлено 4 км елементів електропостачання з 5,2 км пошкоджених;

на дільниці Занки — Шебелинка під електротягу підготовлено 2 км із 17 км ушкоджених.

У роботах з відновлення інфраструктури на Харківщині задіяно близько 100 залізничників, а також самохідний рухомий склад, кранові установки та бурильні машини.