Суспільство

УЗ запустить додаткові рейси до Ужгорода та Вінниці

1 Серпня 2023 17:41
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укрзалізниця

На початку серпня в Україні запускають кілька додаткових рейсів з Києва до Ужгорода та Вінниці.

Як зазначили у компанії, поїзд Київ – Ужгород відправлятиметься зі столиці з 4 серпня по парних числах о 16:07, прибуття до Ужгорода – о 8:07.

При цьому у зворотному напрямку він курсуватиме з 5 серпня по непарних числах о 18:29, прибуття до Києва – о 10:46.

Ще один додатковий рейс Київ – Вінниця вирушатиме з Києва 5, 6, 12 та 13 серпня о 07:55, прибуття – об 11:35. У зворотному напрямку відправка буде в ті самі дати о 12:50, а прибуття до Києва о 16:45.


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