Суспільство

УПЦ МП збирає гроші на заставу за митрополита Павла

18 Липня 2023 15:47
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церква, упц

У храмі святого Агапіта Печерського Києво-Печерської лаври представники УПЦ МП поставили скриньки для збору пожертв на заставу для митрополита Павла (Петра Лебедя). Сума застави за нього становить понад 33 мільйони гривень.

Повідомив про це речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, який сфотографував скриньку із підписом “На заставу за митрополита Павла”.

“Поки весь український народ збирає гроші на безпілотники для Збройних Сил України, донатить на оборону України та перемогу над російськими окупантами, у Києво-Печерській Лаврі адепти московського патріархату збирають гроші на заставу підозрюваного агента кремля”, — пише Ковальов.


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