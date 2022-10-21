Суспільство

Укрпошта відкрила перше стаціонарне відділення на деокупованій Херсонщині

21 Жовтня 2022 12:44
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укрпошта, Деокупація

Укрпошта відновила роботу першого стаціонарного відділення на деокупованій частині Херсонщини – у смт Велика Олександрівка Бериславського району.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Наразі у Великій Олександрівці проживають близько 3 тисяч громадян.

Вже за перший день 391 мешканець отримав там фінансову допомогу в межах спільного проєкту Мінреінтеграції, Укрпошти та Товариства Червоного Хреста в Україні – по 1200 грн на людину.

А також в межах нового проєкту  з Міжнародною організацією з міграції близько 400 місцевих мешканців за один день отримали допомогу по 2200 грн. Також виплачено декілька мільйонів гривень пенсій.

У найближчі дні дні планується завершити виплати міжнародної допомоги в межах обох проєктів у Великій Олександрівці, а також охопити виплатами допомоги 73 деокупованих села поруч.

“Стаціонарне відділення у Великій Олександрівці стане опорним. На його базі буде працювати пересувне, яке обслуговуватиме найближчі населені пункти”, – додали в міністерстві.

До середини листопада Укрпошта планує відкрити стаціонарні відділення ще у 5 населених пунктах звільненої Херсонщини.


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