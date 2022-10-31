Укренерго скасувало стабілізаційні графіки відключень світла – будуть локальні обмеження

Через новий масований удар по енергетичній інфраструктурі України НЕК “Укренерго” відмінило стабілізаційні графіки відключень, увівши локальні обмеження електропостачання.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Телеграмі.

Наголошується, що нові пошкодження енергоінфраструктури після ранкового масованого удару ускладнили ситуацію в енергосистемі України.

“Стабілізаційні графіки погодинних відключень, які були введені з 6-ї години ранку в усіх регіонах, наразі відмінені. Для ліквідації аварій, спричинених наслідками ракетних обстрілів, в окремих регіонах операторами розподільчих мереж (обленерго) введені локальні обмеження споживачів в межах областей. Надалі величина необхідного обмеження споживачів буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі”, – повідомили в Укренерго.

Зазначається, що ремонтні бригади енергетиків вже почали ліквідацію пошкоджень там, де це дозволили військові. Укренерго просить українців ощадливо споживати електроенергію, адже допоможе втримати баланс в енергосистемі і не допустити аварійних пошкоджень електромереж через перенавантаження.