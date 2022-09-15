Суспільство

Україну обрали до складу керівних органів ВООЗ

15 Вересня 2022 17:57
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Очільника МОЗ Віктора Ляшка та його першого заступника Олександра Комаріду обрано на посади до Виконавчої ради та Європейського комітету ВООЗ.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Міністерства охорони здоров’я.

Зокрема, під час таємного голосування на 72-й сесії Європейського регіонального комітету ВООЗ Ляшка обрали до складу Виконавчого комітету від субрегіональної групи “С” на трирічний термін – з травня 2023 року до травня 2026 року.

Його заступник Олександр Комаріда отримав місце в Постійному комітеті ЄРК від субрегіональної групи “С” також на три роки – з вересня 2022 до вересня 2025 року.

На нових посадах керівництво МОЗ України братиме участь у рішеннях, пов’язаних із забезпеченням соціального благополуччя, сталого розвитку та гідного рівня надання медичних послуг у європейському регіоні.

“Це велика честь для України – бути представленою у двох керівних органах ВООЗ, і ми дякуємо за високий рівень довіри, особливо у цей складний час. Сьогодні Україна – повноправний кандидат на членство у ЄС, і ми повністю поділяємо цінності та прагнення міжнародних гуманітарних організацій до сталого розвитку людства”, – зазначив очільник МОЗ.


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