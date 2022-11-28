Суспільство

Українські війська за минулу добу ліквідували 590 окупантів

28 Листопада 2022 09:33
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війна

Українські війська за минулу добу ліквідували 590 окупантів та кілька одиниць ворожої техніки. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 87 900 своїх солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.11 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 87 900 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків – 2908 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 5861 (+5) од.,
  • артилерійських систем -1899 (+2) од.,
  • РСЗВ – 395 (+0) од.
  • засоби ППО – 209 (+0) од.,
  • літаків – 278 (+0) од.,
  • вертольотів – 261 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0),
  • крилаті ракети – 531 (+0),
  • кораблі/катери – 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4416 (+4) од.,
  • спеціальна техніка – 163 (+0).

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