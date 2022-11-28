Українські війська за минулу добу ліквідували 590 окупантів та кілька одиниць ворожої техніки. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 87 900 своїх солдатів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.11 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 87 900 (+590) осіб ліквідовано,
- танків – 2908 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 5861 (+5) од.,
- артилерійських систем -1899 (+2) од.,
- РСЗВ – 395 (+0) од.
- засоби ППО – 209 (+0) од.,
- літаків – 278 (+0) од.,
- вертольотів – 261 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0),
- крилаті ракети – 531 (+0),
- кораблі/катери – 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4416 (+4) од.,
- спеціальна техніка – 163 (+0).
Поділитися: