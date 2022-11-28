Суспільство

Українські війська за минулу добу ліквідували 590 окупантів Українські війська за минулу добу ліквідували 590 окупантів та кілька одиниць ворожої техніки. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 87 900 своїх солдатів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.11 орієнтовно склали: особового складу – близько 87 900 (+590) осіб ліквідовано,

танків – 2908 (+3) од.

бойових броньованих машин – 5861 (+5) од.,

артилерійських систем -1899 (+2) од.,

РСЗВ – 395 (+0) од.

засоби ППО – 209 (+0) од.,

літаків – 278 (+0) од.,

вертольотів – 261 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0),

крилаті ракети – 531 (+0),

кораблі/катери – 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4416 (+4) од.,

спеціальна техніка – 163 (+0). Поділитися:



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