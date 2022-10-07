Суспільство

Українські правозахисники стали лауреатами Нобелівської премії миру Сьогодні відбулось вручення Премії миру 2022. Одним з лауреатів став українська правозахисна організація “Центр громадянських свобод”. “Норвезький Нобелівський комітет прийняв рішення присудити Премію миру 2022 року правозахиснику з Білорусі Алесю Беляцькому, російській правозахисній організації “Меморіал” та українській правозахисній організації “Центр громадянських свобод”, – пише пресслужба. BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2022 Поділитися:



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