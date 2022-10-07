Суспільство

Українські правозахисники стали лауреатами Нобелівської премії миру

7 Жовтня 2022 12:16
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нобелівська премія

Сьогодні відбулось вручення Премії миру 2022. Одним з лауреатів став українська правозахисна організація “Центр громадянських свобод”.

“Норвезький Нобелівський комітет прийняв рішення присудити Премію миру 2022 року правозахиснику з Білорусі Алесю Беляцькому, російській правозахисній організації “Меморіал” та українській правозахисній організації “Центр громадянських свобод”, – пише пресслужба.


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