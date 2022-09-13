Українські артисти втратять звання “народних” за підтримку агресії РФ, – Ткаченко

Народні артисти України, які підтримують російську агресію, невдовзі можуть бути позбавлені цих звань.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у Телеграмі.

Зокрема, міністр наголосив та попередив, що всі артисти, які досі «з гордістю» користуються званням народних артистів України, коли їм це зручно, але давно вже такими не є через мовчання або підтримку російської агресії, скоро будуть цих звань позбавлені.

«Працюємо над поправками в закони, щоб таких «народних» більше наша країна не бачила», – заявив Ткаченко.