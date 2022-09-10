Суспільство

Українська армія звільнила за 10 днів близько 2 тис. кв. км території

10 Вересня 2022 21:47
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Збройні Сили України звільнили з початку вересня близько 2000 квадратних кілометрів території, повідомив у відеозверненні у суботу президент України Володимир Зеленський.

“Рух наших воїнів на різних напрямках фронту триває. На цей час у межах активних дій від початку вересня звільнено вже близько 2 тисяч кілометрів нашої території. Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, – показує спину”, – сказав він.

“І, зрештою, це непоганий вибір для них – утікати. Окупантам в Україні місця немає й не буде”, – додав Зеленський.

Він подякував бійцям 15-го Слов’янського полку Національної гвардії України, які відзначилися на харківському напрямку, за забезпечення ситуації в Балаклії, воїнів 214-го окремого стрілецького батальйону, які разом із підрозділами Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій, спецназівцями Нацгвардії та поліцією повернули повний контроль у місто.

“Дякую всім нашим захисникам і захисницям, які цими тижнями зробили ще відчутнішим наближення нашої перемоги!” – сказав президент.


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