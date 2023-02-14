Українців готуватимуть на новій техніці цілими підрозділами для деокупації територій – Резніков

Українських військовослужбовців на техніці, яку надає Захід, готуватимуть цілими підрозділами для звільнення окупованих територій. Про це, говорячи про підсумки засідання Контактної групи з питань оборони України, заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє “Європейська правда“.

“Ми продовжували говорити про навчання наших підрозділів для того, щоб вони на тій техніці, яку нам дают, і прийняте рішення надавати – щоб готові підрозділи виконували завдання Генерального штабу зі звільнення тимчасово окупованих територій”, – заявив глава Міноборони.

Резніков додав, що почув від західних колег запевнення у тому, що Україну підтримуватимуть до її перемоги на полі бою над російськими окупантами.

За словами міністра, на зустрічі “Рамштайн-9” взяли участь 54 представники країн світу. Він констатував, що “антикремлівська коаліція зростає”. Підсумками засідання контактної групи глава військового відомства залишився дуже задоволений.