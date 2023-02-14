Суспільство

Українців готуватимуть на новій техніці цілими підрозділами для деокупації територій – Резніков

14 Лютого 2023 20:48
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війна

Українських військовослужбовців на техніці, яку надає Захід, готуватимуть цілими підрозділами для звільнення окупованих територій. Про це, говорячи про підсумки засідання Контактної групи з питань оборони України, заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє “Європейська правда“.

“Ми продовжували говорити про навчання наших підрозділів для того, щоб вони на тій техніці, яку нам дают, і прийняте рішення надавати – щоб готові підрозділи виконували завдання Генерального штабу зі звільнення тимчасово окупованих територій”, – заявив глава Міноборони.

Резніков додав, що почув від західних колег запевнення у тому, що Україну підтримуватимуть до її перемоги на полі бою над російськими окупантами.

За словами міністра, на зустрічі “Рамштайн-9” взяли участь 54 представники країн світу. Він констатував, що “антикремлівська коаліція зростає”. Підсумками засідання контактної групи глава військового відомства залишився дуже задоволений.


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