Українці зможуть дізнаватися про перегляд їхніх особистих даних держорганами

Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою в застосунку “Дія” надходитимуть сповіщення про те, хто переглядав особисті дані українців. Кожен такий випадок фіксуватиметься в у системі “Трембіта”.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зауважимо, що уряд затвердив новий порядок взаємодії між державними реєстрами у системі “Трембіта” та підключення до неї.

“Революційна постанова Уряду. Незабаром зможете дізнаватися, хто переглядав ваші особисті дані. Кожен випадок фіксуватиметься в “Трембіті”. А вам надходитиме пуш-сповіщення в “Дії”, що певний державний орган запитував персональні дані”, – йдеться в повідомленні міністра.

Він також нагадав, що “Трембіта” працює від 2020 року і є системою, в якій держреєстри обмінюються даними.Завдяки системі українці отримують онлайн-послуги в “Дії”.