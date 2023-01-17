Суспільство

Українці зможуть дізнаватися про перегляд їхніх особистих даних держорганами

17 Січня 2023 19:15
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дія

Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою в застосунку “Дія” надходитимуть сповіщення про те, хто переглядав особисті дані українців. Кожен такий випадок фіксуватиметься в у системі “Трембіта”.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зауважимо, що уряд затвердив новий порядок взаємодії між державними реєстрами у системі “Трембіта” та підключення до неї.

“Революційна постанова Уряду. Незабаром зможете дізнаватися, хто переглядав ваші особисті дані. Кожен випадок фіксуватиметься в “Трембіті”. А вам надходитиме пуш-сповіщення в “Дії”, що певний державний орган запитував персональні дані”, – йдеться в повідомленні міністра.

Він також нагадав, що “Трембіта” працює від 2020 року і є системою, в якій держреєстри обмінюються даними.Завдяки системі українці отримують онлайн-послуги в “Дії”.


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