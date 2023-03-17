Суспільство

Українці вирішила перейменувати Південну залізницю на Харківську

17 Березня 2023 10:53
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укрзалізниця

Українці обрали в Дії нову назву “Південної залізниці”.

Про результати опитування розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

До опитування доєдналися понад 860,4 тисячі користувачів. Більшість із них підтримали варіант “Харківська залізниця” — 335,6 тисяч голосів.

Нагадаємо, раніше за результатами аналогичного опитування в Дії була змінена назва “Південно-Західної залізниці” на “Центральну залізницю”.

“Південно-Західної залізниці” та “Південна залізниця” отримали свою назву понад 100 років тому за часів російської імперії, коли приватні залізниці стали державними.

“Це засилля імперської, російської давнини, яке не має нічого спільного з українським сьогоденням. Саме тому в рамках нашої програми «Залізна українізація» ми змінимо це раз і назавжди”, — пояснив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.


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