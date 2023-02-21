Українці обрали найкращу воєнну марку 2022 року

Українці обрали найкращу воєнну марку за 2022 рік. Перемогла поштова марка з назвою «Русскій воєнний корабль, іді … !».

В опитуванні, яке тривало з 13 по 20 лютого, взяли участь понад 638 тисяч українців у застосунку «Дія», ще понад 10 тисяч людей проголосували на сторінках «Укрпошти» та генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського в соцмережах.

«Вдячний кожному, хто долучився до опитування. Це допомагає нам будувати електронну демократію. Далі — ще більше опитувань у “Дії”», — написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.