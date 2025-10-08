Розлучення у смартфоні: уряд схвалив нову послугу в Дії

Уряд ухвалив рішення, яке дозволить українцям без зайвих візитів до державних установ оформити розлучення через застосунок Дія.

Новий сервіс з’явиться у 2026 році й буде доступний для подружжя, яке не має неповнолітніх дітей.

Як повідомили в Мінцифри, система автоматично перевірятиме інформацію у реєстрах ДРАЦС. Якщо дітей немає, шлюб буде розірвано через один місяць після подання заяви. Упродовж цього часу подружжя зможе відкликати заяву.

Після завершення процедури свідоцтво про розірвання шлюбу також можна буде отримати безпосередньо у застосунку.

«Раніше для розлучення потрібно було щонайменше двічі приходити до ДРАЦСу, стояти в чергах і заповнювати документи. Тепер усе відбуватиметься онлайн — швидко, зручно й без бюрократії», — зазначили у Мінцифрі.

Послуга стане черговим кроком у цифровізації сфери державних послуг і частиною проєкту «Держава у смартфоні».